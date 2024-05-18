Джанашия: «Джикия нужен «Локомотиву»

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новость об уходе из «Спартака» защитника Георгия Джикии.

По мнению эксперта, 30-летний футболист пригодился бы «железнодорожникам». Отметим, что ранее Джикия уже выступал в системе «Локомотива».

«Джикия нужен «Локомотиву». А почему нет? Сильный защитник», — цитирует Джанашию «Спорт-Экспресс».

Джикия защищает «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне опытный защитник и капитан «красно-белых» провёл 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.