Черевченко: «Локомотив» сейчас - одна из самых играющих команд в Премьер-лиге, понимаем, что будет тяжело»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- В такой турнирной ситуации как вы формулируете задачу по набору очков сегодня - удержать ничью или бежать за победой?

- Приезжающие команды всегда рассчитывают на лучшее. Мы будем довольны и тем, и другим результатом.

- У вас в обороне была надежная игра, но при этом в атаке один гол в трех матчах. Поняли, как это улучшить сегодня?

- Работаем на тренировках, а игра покажет.

- Какой игры вы сегодня в тактическом смысле ждете? «Факел» отходит назад и ждет контратак, или что-то другое?

- Вы сейчас скоро все увидите. Я просто хочу сказать, что «Локомотив» сейчас - одна из самых играющих команд в Премьер-лиге. Мы понимаем, что будет тяжело.

- Соперник забил во всех матчах весенней части чемпионата. Вы знаете, что надо сделать особенное, чтобы его остановить?

- Особое что? У нас было время после последней игры. Мы работали над этим каждый день и тактически отрабатывали некоторые моменты.

- Альшин у вас играл на фланге обороны. Сегодня Мастерной появляется. Как я понимаю, справа. Какая будет роль Альшина в этой связи?

- Увидите. Интересная роль у него будет.

- Что-то необычное?

- Необычного в футболе не бывает.

- Вы играли и тренировали «Локомотив». Остается для вас этот матч каким-то особенным?

- Да нет, это обычная рядовая игра. Мне всегда приятно вернуться на этот стадион.