Бальбуэна: «Надо поработать на этой неделе и последний рывок совершить»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Крылья Советов» Фабиан Бальбуэна для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Такое оживление сегодня у «Динамо». Крупная победа, вы забили два гола. Это всё как будто подготавливает к грандиозному успеху в этом сезоне. Но сейчас еще с этими эмоциями надо справиться.

- Несмотря на счет, это был очень серьезный соперник, очень хорошо, что мы одержали эту очень важную победу в своих стенах при наших болельщиках, а также показали хорошую игру. Но в то же время сейчас нужно подготовиться, у нас впереди самый важный шаг. Надо поработать на этой неделе и последний рывок совершить.