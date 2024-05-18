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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях

18 Мая 2024 • 16:11 Комментировать (1)

В субботу «Динамо» порадовало своих болельщиков крупной победой над «Крыльями Советов» со счётом 4:1. Таким образом, «бело-голубые» могут стать чемпионами России уже в воскресенье. Динамовцы оформят титул за тур до конца чемпионата при двух условиях: «Краснодар» и «Зенит» должны потерять очки.

«Краснодар» в субботу сыграет в гостях у «Сочи», а «Зенит» в воскресенье выступит на поле «Ахмата».

Если же «Краснодар» и/или «Зенит» выиграют, то тогда «Динамо» для чемпионства нужно будет набрать хотя бы одно очко в последнем туре. На следующих выходных команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Краснодара».

Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Wetr123
18 Мая 2024 в 17:35
Было бы интересно, если б чемпион определился в последнем туре в матче динамо-краснодар. Обоих не люблю, даже не знаю, кому " предпочтение"...
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