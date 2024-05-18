Каррера: «Я бы мог позвать Джикию в «Асколи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, в настоящее время возглавляющий «Асколи», высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского клуба по окончании текущего сезона.

По словам итальянского специалиста, он был бы рад вновь поработать с Джикией.

«Мне очень жаль Георгия, потому что он не только отличный игрок, но и профессионал, и настоящий человек! В каком клубе его вижу? Думаю, я бы мог позвать его в «Асколи». Джикия ещё молод и многое может дать футболу», — приводит слова Карреры Sport24.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.