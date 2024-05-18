Гладилин: «Джикия — взрослый футболист, он не мальчишка»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию об уходе защитника Георгия Джикии из московского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Джикия — взрослый футболист, он не мальчишка, которого надо учить как быть. Следовательно все вопросы, которые возникли, он должен был обсуждать с новым главным тренером», — цитирует Гладилина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. До этого он выступал за «Амкар».

В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «красно-белых» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Действующий контракт Джикии с московским клубом рассчитан до конца мая.