Решают капитан и стандарты: «Динамо» разгромило «Крылья» и максимально приблизилось к чемпионству

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 18 мая на стадионе «ВТБ Арена».

Предпоследний тур чемпионата России открывал клуб, который как раз и задаёт тон. От московского «Динамо» теперь всё зависит, «бело-голубым» достаточно набрать четыре очка, чтобы выиграть РПЛ. Большую часть из них предполагалось добыть в домашней игре с немотивированными «Крыльями Советов». По всем раскладам читалась победа хозяев, а добывать её вышли Тюкавин, Бителло, Нгамалё, Чавес и Карраскаль.

Самарцы не испытывали необходимости в очках, но начали так, будто они борются за чемпионство. Даже инициативу не отдали «динамовцам», играли на встречных курсах, атаковали даже интереснее. В первой половине первого тайма владение вообще было за «Крыльями», а «Динамо» будто слишком нервничало. Вернуться в ожидаемое русло матчу помогли стандарты.

Сначала Константин Тюкавин заработал штрафной удар для Чавеса. Метров с 25 плотно пробил Луис, Ломаев парировал без особых проблем, но удар был настолько сильный, что мяч от перчаток голкипера ещё в перекладину врезался. Страшнее оказался угловой на исходе получаса игры. Карраскаль разыграл корнер с Тюкавиным и мягко навесил после ответной передачи. На линию вратарской выскочил Фабиан Бальбуэна, буквально прошивший Ломаева ударом головой – 1:0.

Как стандарты похоронили «Крылья», так и помогли в игру вернуться. Уже перед самым перерывом опаснейший штрафной удар заработал Рахманович. Юрий Горшков подумал и красиво закрутил во вратарский угол, а закрытый «стенкой» Лещук дёрнулся совсем не туда – 1:1. Равный счёт, равная игра. Так и продолжалось далее, нервы очень сильно мешали «Динамо», совсем не чувствовалось преимущество команды, которая летит к чемпионству.

Но тут вновь сказал своё слово капитан. После неудачного углового Лаксальт сыграл на Бальбуэна, Фабиан грудью скинул левее, получил ответный пас и пробил в угол – 2:1. И моментально «Крылья Советов» могли счёт сравнять, но Владислав Шитов, оказавшийся на дуге штрафной площади в полном одиночестве, банально не попал в угол. Не получилось сразу, а потом было сложнее. Игра окончательно увязла, что теперь «Динамо» полностью устраивало.

А финальным ударом по «Крыльям» стал выход Ломаева. Обычный навес Карраскаля от угла поля последовал, Иван просто пролетел мимо мяч, а Бителло на дальней штанге пробил по пустому створу – 3:1. И ведь практически не было моментов у «Динамо», убили соперника стандартами. На второй добавленной минуте ещё и контрольный выстрел произвели. Блестящий Лаксальт разогнал контратаку шикарной передачей, Грулёв пробил в голкипера, но на добивании сработал Нгамалё – 4:1.

Победа «Динамо» означает, что «бело-голубые» в одном балле от чемпионства. Выиграть золото РПЛ москвичи могут уже завтра, для этого нужно дождаться поражений «Зенита» и «Краснодара».