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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев оценил успехи «Динамо»

18 Мая 2024 • 15:51 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Крылья Советов
окончен

«Динамо» уверенно проводит субботний матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов», и, как следствие, «бело-голубые» близки к долгожданному чемпионскому титулу. Между тем, комментарий по поводу выступлений команды Марцела Лички дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я как почетный динамовец очень рад за футболистов московского «Динамо»! Весьма неплохая игра под занавес сезона! Но титул ещё предстоит завоевать!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Следить за концовкой матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Губерниев

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