Селихов посвятил трогательный пост Джикии

18 мая стало известно о том, что центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия официально покинет клуб. Он не будет продлевать истекающий контракт.

На это отреагировал один из голкиперов «красно-белых» Александр Селихов, выложивший в своей социальной сети трогательный пост.

«Раньше были времена, а теперь мгновенья», - гласит подпись Селихова под двумя его фотографиями с Джикией.

На первом фото они вместе в «Спартаке», а на втором – ещё в далёком 2016 году будучи игроками пермского «Амкара». Именно из уральского клуба они оба в своё время перешли в «Спартак» в 2017 году.

«Спартак» объявил об уходе Джикии