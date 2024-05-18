В махачкалинском «Динамо» заявили о желании подписать Джикию

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что дагестанский клуб заинтересован в приглашении защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, сегодня, 18 июня, стало официально известно о том, что 30-летний Джикия покинет московский клуб по окончании текущего сезона.

«Сейчас сложно сказать, насколько реально подписание Джикии. Понятное дело, что у нас есть желание подписать Джикию, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После 32 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первых «Химок» на два очка.