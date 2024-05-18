Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что сейчас невозможно предсказать чемпиона РПЛ

18 Мая 2024 • 15:31 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Крылья Советов
окончен

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о ситуации, которая сложилась в чемпионской гонке РПЛ за два тура до конца сезона.

Напомним, прямо сейчас турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Третий «Краснодар» отстаёт от «бело-голубых» на три балла.

«За два тура точно никаких предпосылок, чтобы делать точные предсказания, нет. Все команды бьются в каждом матче и, в любом случае, дальше будут биться», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Отметим, что в настоящий момент «Динамо» проводит матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Идёт второй тайм, «бело-голубые» впереди — 2:1.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Максим Деменко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Мая
15:51
Губерниев оценил успехи «Динамо»
15:31
Деменко считает, что сейчас невозможно предсказать чемпиона РПЛ
15:25
Бальбуэна оформил дубль, «Динамо» снова ведёт в матче с «Крыльями Советов»
14:46
«Крылья Советов» сравняли счёт в матче с «Динамо» ударом со штрафного
14:37
Деменко назвал условие, при котором «Динамо» станет фаворитом на чемпионство в РПЛ
14:36
Бальбуэна открыл счёт в матче «Динамо» - «Крылья Советов»
13:59
Осинькин: «Этот матч будет вспоминаться как своего рода исторический»
13:51
Личка: «3-4 недели назад никто не ждал нашего лидерства, и мы сами тоже»
13:41
Пименов: «Динамо» — фаворит чемпионской гонки»
13:29
«Динамо» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
13:15
Заварзин: «Если Тюкавин сделает «Динамо» чемпионом, можно уже не сомневаться, кто лучший в РПЛ»
12:02
Кузьмичёв: «Динамо» может стать чемпионом за счёт атаки»
11:48
Деменко: «В матче с «Крыльями Советов» «Динамо» не побежит вперёд сломя голову»
10:23
Силкин: «Тюкавину по силам заиграть в Европе»
10:09
Корнаухов: «Игрокам «Динамо» невозможно уйти от мысли, что у них есть шанс стать чемпионами»
10:05
Бобёр: «Крылья Советов» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство»
02:02
Динамо - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Мая
21:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо — Крылья Советов РПЛ — 18 мая 2024
20:34
Точилин высказался о предстоящей игре «Динамо» с «Крыльями Советов»
19:16
Александр Мостовой оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:09
Колыванов: «Крылья Советов» приложат все усилия, чтобы испортить «Динамо» настроение»
16:44
Колосков: Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего
16:03
Червиченко назвал лучшего игрока РПЛ
15:46
Червиченко назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ
15:14
Тарханов включил Тюкавина и Латышонка в список лучших игроков РПЛ
14:55
Шунин оценил перспективы Тюкавина
14:34
Смородская сомневается, что «Динамо» станет чемпионом 1
14:00
Агент Майсторовича высказался о будущем защитника в «Динамо»
13:20
Бородюк оценил шансы Тюкавина уехать в Европу 1
13:12
Бородюк высказался о шансах «Динамо» стать победителем РПЛ
12:25
Шунин высказался о возможном завершении карьеры
11:21
Шунин: «Много раз мог уйти, но оставался верен «Динамо»
11:13
Шунин: «Выиграть золото в этом сезоне было бы отлично» 1
10:35
В «Крыльях Советов» ответили на интерес к Горшкову со стороны «Спартака»
10:30
Личка – о чемпионстве: «Всё в наших руках»
10:03
Пименов ожидает, что «Динамо» будет трудно в матче с «Крыльями Советов»
09:51
Личка: «Динамо» должно думать больше о результате, а не о красивой игре»
01:01
«Динамо» приняло решение по будущему Шунина 2
16 Мая
20:45
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо — Крылья Советов чемпионата России — 18 мая 2024
19:21
Точилин считает, что вратарская позиция в московском «Динамо» требует усиления
19:20
Борис Игнатьев: «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате»
16:18
Лунёв объявил о расставании с агентом после слухов о «Динамо»
15:43
Стало известно, кто будет судить матчи «Динамо» и «Зенита» - все назначения на тур РПЛ
14:48
Игрок «Сочи» Мигель считает, что «Динамо» выиграет чемпионат России
14:33
Аленичев - об интриге в РПЛ: «Смена чемпиона пойдёт на благо»
13:15
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Крылья Советов РПЛ — 18 мая 2024
13:15
Комбаров: «В чемпионской гонке я болею за «Динамо»
12:56
Канчельскис нашёл препятствие на пути «Динамо» к титулу
12:07
Агент Тюкавина: «Пишите про других футболистов»
15 Мая
21:46
Шитов рассказал об особенностях тренировок Осинькин
21:21
Кински: «В Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»
19:22
В «Атлетико» высказались об интересе к Тюкавину
17:45
Петрушин: «Крылья Советов» — исторически неудобный соперник для «Динамо»
16:58
Бывший наставник «Динамо» Кульчий сравнил Захаряна и Тюкавина
16:08
Бубнов: Тюкавин пока не готов к Ла Лиге
16:02
Агент Тюкавина — о ситуации вокруг футболиста: «Она напрягает, но Костя справляется»
14:30
Экс-игрок «Динамо» Батак: «Тюкавин похож на молодого Гризманна»
14:28
Губерниев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ 5
13:23
«Лимит на легионеров надо ужесточать!» — Дасаев
12:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Крылья Советов чемпионата России – 18 мая 2024
11:18
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку на матче с «Крыльями Советов»
10:23
Пивоваров — о будущем Лички: «Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона»
10:18
Гендиректор «Динамо» высказался об идее плей-офф в РПЛ
14 Мая
22:01
Булыкин: «Конечно, у «Динамо» сейчас не чемпионский стиль, но он всем нравится»
21:00
Колыванов: «Спрос на Тюкавина точно есть, в Европе за ним наблюдают»
20:48
Булыкин надеется, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар»
20:42
Гранат: «Динамо» показывает отличную игру под руководством Лички
20:00
Билялетдинов высказался о шансах «Динамо» стать чемпионам в следующем туре 1
19:37
Сенников объяснил, почему у «Зенита» в этом сезоне произошел сбой
19:07
Лещенко — о продлении контракта Лички с «Динамо»: «Это приятная новость»
18:24
Контракт Лички с «Динамо» продлился автоматически
17:45
Радченко считает, что Ла Лига подойдёт Тюкавину
17:35
Пименов: Тюкавин в «Атлетико»? Пусть сначала выиграет РПЛ
14:09
Агент Тюкавина – об интересе «Атлетико»: «Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать»
10:44
Танасиевич назвал лучшего игрока «Динамо»
09:54
Экс-игрок «Динамо» оценил шансы Осинькина возглавить сборную России
09:44
Тихонов: «Все устают от чемпионств «Зенита»
13 Мая
22:41
Танасиевич: «Я уверен, что «Динамо» уже не упустит чемпионство»
21:25
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Эмоций много, но работа еще сделана не полностью»
20:45
Что нужно «Динамо» для досрочного чемпионства на диване
20:17
Пономарёв уверен, что «Динамо» сможет удержать первое место
19:37
Дьяков: «Личка красавец, он выстроил игру «Динамо»
19:22
В «Динамо» высказались о продлении контракта с Личкой
18:32
Малафеев: «Динамо» заслужило первое место в чемпионате»
17:52
Пименов: Сейчас всё в руках и ногах «Динамо» 2
16:48
Шалимов: «Динамо» подошло к пику в самый нужный момент»
16:37
Широков назвал чемпиона РПЛ
15:40
Булыкин назвал лучшего футболиста «Динамо» в сезоне-2023/24
13:41
Тюкавин вошёл в топ-6 лучших молодых игроков в мире по важному критерию 1
13:22
Личка: Тюкавин близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ
12:27
Личка отреагировал на возможный отъезд Тюкавина в Европу 1
12:13
Глава РПЛ назвал лучших игроков сезона-2023/2024
12:03
Сёмин рассказал, что нужно сделать «Динамо», чтобы выиграть РПЛ
11:10
Терёхин ждёт от «Динамо» золота уже в текущем сезоне
12 Мая
21:35
Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом»
19:13
Булыкин назвал своего любимого игрока «Динамо»
14:56
Петржела: «Горжусь Личкой, он способен стать чемпионом вместе с «Динамо»
13:25
Гафин: «Мы не горим желанием отпускать Тюкавина в Европу»
12:53
Скопинцев – о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Удача благоволит сильнейшим»
12:52
Игрок «Сочи» Сааведра: Будет хорошо, если «Динамо» станет чемпионом России
12:34
Кирьяков: «Динамо» должно стать чемпионом»
11:44
Игрок «Динамо» Фернандес: «Мы знали, что наши конкуренты проиграли и старались сделать всё, чтобы победить «Балтику»
10:41
Игрок «Динамо» Фомин: «Сейчас надо играть с холодной головой»
10:05
Дьяков: «Я восхищён «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы Постекоглу повторил слова Моуринью и Конте в «Тоттенхэме» В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
4
1
1.70 4.10 4.60
Видео
18.05.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.85 3.55 4.35
Видео
18.05.24 в 19:00
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
4.35 3.65 1.82
Видео
19.05.24 в 12:00
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2.26 3.40 3.15
Видео
19.05.24 в 14:15
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.79 3.65 4.45
Видео
19.05.24 в 16:30
Ростов Ростов
Балтика Балтика
2.18 3.40 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
16:13 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Надо поработать на этой неделе и последний рывок совершить»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Я бы мог позвать Джикию в «Асколи»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Джикия — взрослый футболист, он не мальчишка»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Губерниев оценил успехи «Динамо»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Селихов посвятил трогательный пост Джикии
15:44 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» заявили о желании подписать Джикию
15:31 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что сейчас невозможно предсказать чемпиона РПЛ
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна оформил дубль, «Динамо» снова ведёт в матче с «Крыльями Советов»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Васютина: «Приоритет Александра — остаться в «Зените»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Селюк — о Станковиче: «Футболист — мечта, но каким он будет тренером, посмотрим»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Прощание Джикии со «Спартаком» состоится в матче с «Рубином»
14:46 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» сравняли счёт в матче с «Динамо» ударом со штрафного
14:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал условие, при котором «Динамо» станет фаворитом на чемпионство в РПЛ
14:36 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна открыл счёт в матче «Динамо» - «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем