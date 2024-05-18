Деменко считает, что сейчас невозможно предсказать чемпиона РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о ситуации, которая сложилась в чемпионской гонке РПЛ за два тура до конца сезона.

Напомним, прямо сейчас турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Третий «Краснодар» отстаёт от «бело-голубых» на три балла.

«За два тура точно никаких предпосылок, чтобы делать точные предсказания, нет. Все команды бьются в каждом матче и, в любом случае, дальше будут биться», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Отметим, что в настоящий момент «Динамо» проводит матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Идёт второй тайм, «бело-голубые» впереди — 2:1.