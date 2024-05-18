Бальбуэна оформил дубль, «Динамо» снова ведёт в матче с «Крыльями Советов»

В разгаре второй тайм матча 29-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов». До перерыва у каждой команды сработали стандарты. Фабиан Бальбуэна в упор забил головой, а самарцы ответили метким выстрелом Юрия Горшкова со штрафного.

На 58-й минуте хозяева поля разыгрывали мяч перед штрафной. Константин Тюкавин вернул пас партнеру, и Бальбуэна сходу в касание вколотил мяч в левый нижний угол ворот соперника.

«Динамо» опережает «Зенит» на 5 очков, а «Краснодар» - на 6. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.