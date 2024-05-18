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Агент Васютина: «Приоритет Александра — остаться в «Зените»

18 Мая 2024 • 15:14 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
1 5.90 X 4.40 2 1.53
19.05 19:00

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, высказался о будущем своего клиента, чей контракт с петербургским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

По словам агента, футболист был бы рад остаться в «Зените», однако пока ясности в этом вопросе нет.

«Приоритет Васютина — остаться в «Зените» или игровая практика? Ему важно, чтобы две эти составляющие пересекались. Но в первую очередь, конечно, игровая практика», — цитирует Дубровина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Васютин провёл за «Зенит» пять матчей, в которых пропустил семь голов и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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