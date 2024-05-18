Селюк — о Станковиче: «Футболист — мечта, но каким он будет тренером, посмотрим»

Известный российский агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» по окончании нынешнего сезона.

Агент отметил, что Станкович был очень хорошим футболистом, однако это совсем не означает, что его тренерская карьера сложится так же успешно.

«По Станковичу сейчас что-то говорить рано. Футболист он был безусловно мечта. Но каким он будет тренером, посмотрим, хотелось бы посмотреть на его работу», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, в настоящий момент Станкович возглавляет венгерский «Ференцварош». Ранее он также работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде», вместе с которой трижды сумел выиграть чемпионат Сербии.