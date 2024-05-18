Червиченко: «Джикия найдёт себе приличную команду из верхней части турнирной таблицы»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что защитник Георгий Джикия найдёт себе приличную команду после ухода из московского клуба.

18 мая «красно-белые» опубликовали заявление об уходе 30-летнего защитника в конце текущего сезона.

«Я думаю, что как раз опытный центральный защитник очень важный элемент в команде и не всегда играется за счёт скорости, а за счёт головы и правильно найти позицию и правильно расположиться. Считаю, что в приличной команде, которая находится в верхней части турнирной таблицы, он найдёт себе коллектив. А в «Спартаке», где итак не соответствуют чемпионским словам, амбициям процентов 70 состава, потеря Джикии может вызывать только саркастическую улыбку», — сказал Червиченко.

Отметим, что Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года. В текущем сезоне защитник провёл за «красно-белых» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.