Прощание Джикии со «Спартаком» состоится в матче с «Рубином»

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в скором времени должен попрощаться со своей командой. Как сообщает «Спорт-Экспресс», проводы футболиста состоятся в домашнем матче с «Рубином», который пройдёт завтра в рамках Российской премьер-лиги.

Напомним, Джикия покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. 30-летний футболист выступал за «красно-белых» с кампании 2016/17 и успел выиграть с командой чемпионат России под руководством Массимо Карреры.

В этом сезоне Георгий провёл 8 матчей в Премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.