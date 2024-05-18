Деменко назвал условие, при котором «Динамо» станет фаворитом на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Максим Деменко назвал условие, при котором московское «Динамо» станет фаворитом на чемпионство в Российской премьер-лиге. За два тура до конца команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на два очка.

«Если «Динамо» сейчас пройдет «Крылья Советов», у него будет больше шансов. Можно будет сыграть с «Краснодаром» и вничью», – цитирует Деменко издание «Газета.Ру».

В настоящий момент «Динамо» принимает «Крылья Советов» на своём поле в рамказ предпоследнего тура РПЛ. «Бело-голубые» лидируют в счёте 1:0 благодаря голу Фабиана Бальбуэны.