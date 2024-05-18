Бальбуэна открыл счёт в матче «Динамо» - «Крылья Советов»

29-й тур Премьер-лиги стартовал мегаважным матчем «Динамо» - «Крылья Советов». На 29-й минуте «бело-голубые» сделали шаг к чемпионскому титулу. Был разыгран угловой удар, и Хорхе Карраскаль с левого фланга набросил мяч во вратарскую, где Фабиан Бальбуэна ударом головой открыл счёт в этом поединке.

В онлайн-таблице «Динамо» упрочило лидерство и опережает «Зенит» на пять очков, а «Краснодар» - на шесть. Соперник делит восьмую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.