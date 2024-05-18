Камоцци: «Джикия — душа «Спартака», очень жаль, что он уходит»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об уходе из московского клуба защитника и капитана команды Георгия Джикии.

«Я хорошо знаю этого парня. Он был полностью вовлечён в команду в качестве капитана на протяжении многих лет. Очень жаль, что он уходит. Джикия — душа «Спартака», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года, ранее он представлял пермский «Амкар».

В текущем сезоне защитник провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.