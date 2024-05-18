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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кононов: «Краснодар» имеет шанс на чемпионство»

18 Мая 2024 • 14:24 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
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Через 2 ч. 45 мин.

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов поделился мнением о шансах «Краснодара», возглавляемого Мурадом Мусаевым, выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

Напомним, за два тура до конца сезона «быки» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Динамо» на три очка.

«Очень интересный чемпионат. Сейчас «Краснодар» имеет шанс на чемпионство, несмотря на серию неудачных матчей», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 18 мая, против последней на сегодняшний день команды лиги «Сочи». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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