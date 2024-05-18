«Спартак» объявил об уходе Джикии

«Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Георгия Джикии по окончании нынешнего сезона.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года. В составе «красно-белых» защитник успел выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца текущего месяца, поэтому он сможет покинуть московский клуб на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 30-летний футболист успел провести семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.