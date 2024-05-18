Агент Помазуна: «Как Илья переживает невызов в сборную? Никак»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего на правах аренды за «Урал», прокомментировал невызов своего клиента в сборную России на товарищеский матч против команды Беларуси.

«Как он переживает? Никак. Илья взрослый парень и всё прекрасно понимает. Помазуну важно сосредоточиться на матчах «Урала», потому что, возможно, будут переходные игры», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 32 игры, в которых пропустил 45 голов и в восьми встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч между сборными России и Беларуси состоится 7 июня и начнётся он в 13:00 по московскому времени.