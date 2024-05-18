Осинькин: «Этот матч будет вспоминаться как своего рода исторический»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Состав абсолютно такой же, как в матче с «Ахматом». Понятно, что тогда было поражение, а сегодня будете стремиться к другому. В чем этот состав, который не изменился, должен кардинально прибавить?

- Совсем разные игры. Оценка, которую можно ставить за тот матч, она против определенного типа команд, команд достаточно закрытых. Сейчас мы предполагали, что «Динамо» будет играть только на победу в атакующей манере. То, что у «Динамо» есть одна замена, и это замена Маричаля на более атакующего игрока, Дасу, понимаем, что совершенно будет другая игра по характеру. Мы уже внутри команды искали те связи, которые считаем, будут наилучшими для этой игры.

- Вообще можно ваш клуб определить как участника чемпионской гонки. Но только со стороны. Потому что вы с «Краснодаром» сыграли вничью, а до этого с «Зенитом». То есть, этим участие присутствует. Сегодня можете продолжить.

- Мы в первом круге сыграли вничью с «Динамо», поэтому сейчас мы можем сказать, то уже с тремя командами уже сыграли вничью и какой-то вклад в любом случае в чемпионскую гонку мы уже внесли. Но каждая новая игра - это новая игра. Здесь все сначала начинается. Мы сейчас тоже хотим очки, этого требует и турнирная таблица, и то, что наши футболисты просто хотят развиваться. Такой матч, где такое пристальное внимание будет к нашим футболистам, он всегда, когда-нибудь, будет вспоминаться как своего рода исторический, как бы он не закончился. Поэтому для нас очень важно так выступить, чтобы мы его потом могли вспоминать с большим удовольствием.

- Когда вы пришли в «Крылья», у вас было с командой восьмое место. Можно ли сказать, что личная ваша тренерская мотивация - это все-таки подняться выше восьмого места, на котором сейчас клуб находится?

- Конечно, она есть, но я не могу сказать, что она глобальная. Глобальные вещи - как минимум, медали. Вот вам честный ответ в том плане, что мотивация будет максимальная. Мы с ребятами фактически сразу после выходных об этом начали разговаривать.