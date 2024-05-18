Личка: «3-4 недели назад никто не ждал нашего лидерства, и мы сами тоже»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Здесь вопрос не по тактике или составу, а больше про психологию. Можно выиграть ногами, а можно выиграть головой. Что для вас самое важное?

- Я уверен, что со стороны ментальности мы будем успешными, так как вы правильно сказали: сейчас уже последние две игры, последние 14 дней. Тренировочный процесс - там уже больше стараетесь сохранять хорошее позитивное настроение, чтобы в головах была свежесть и чистая голова. Я бы тоже сказал, что у меня всё нормально и хорошо. Но когда ты приезжаешь на стадион, понятно, есть какое-то волнение, какие-то эмоции. Лучше было бы, чтобы сейчас началась игра. Когда ты ждешь час, я чувствую на себе нервозность. Уже хотелось бы, чтобы игра началась. Уверен, что игроки будет воспринимать всё спокойнее. Как сказал Сергей Паршивлюк, надо играть с удовольствием в свой футбол.

- Сергей Паршивлюк это сказал сейчас, перед матчем, например, в раздевалке?

- Да, он сказал это перед игрой, три часа назад.

- Такие эмоции, какие были в концовках предыдущих матчей, когда вы вырывали в самой концовке, забивал сумасшедшие голы, как потом эти эмоции надо гасить, чтобы все было в рабочем русле?

- Это тоже хорошо, что команда два раза подряд вырывала победу на 95-й минуте, потому что это тоже дает тебе веру и мечты. Ты идешь за чемпионством и стараешься бороться. Нам получилось выйти на первое место. Я думаю, если бы сказали об этом 3-4 недели назад, это была бы большая-большая мечта. Никто этого не ждал, думаю, мы и сами тоже нет. Но соперники нам дали такую возможность, и команда использовала момент. Понятно, что еще два шага, и они будут тяжелыми, будто два шага назад.

- Игорь Осинькин, главный тренер «Крыльев», уверен, что у вас сегодня остроатакующий состав, он отметил появление Дасы сегодня в старте. Мы сегодня увидим «Динамо», готовое к такому сабельному наскоку? Когда шашки и сабли наголо?

- Я уверен, мы сохраним баланс и в обороне, потому что у соперника будет два нападающих, Рахманович Шитов. Потом правый и левый фланг с Салтыковым и Гарре. Это значит, четыре человека, три из которых очень быстрые, настроенные на подход в створ ворот, а также Рахманович, который достаточно умный, интеллигентный игрок, который хорошо использует линии, использует игру. Также надо думать тоже и о защите. Не надо думать, что Самара приехала посмотреть Красную площадь и поедет домой. Она приехала показать себя, футболисты играют за клуб и свои контракты. Они выложатся по максимуму.