Пименов: «Динамо» — фаворит чемпионской гонки»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов назвал «бело-голубых» фаворитами чемпионской конки РПЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, за два тура до финиша «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Если раньше я говорил, что «Зенит» — фаворит чемпионской гонки, то сейчас я такого сказать не могу. Статистически «Динамо» фаворит. Но в этом сезоне у РПЛ может случится всё, что угодно», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что свой ближайший матч команда Марцела Лички проведёт сегодня, 18 мая, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.