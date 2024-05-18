Алип: «Оставшиеся две игры – самые принципиальные для «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от последних двух матчей петербургской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, завтра, 19 мая, «сине-бело-голубые» сыграют с «Ахматом», а 25 числа встретится с «Ростовом».

«В любом случае надо выигрывать все матчи. Оставшиеся две игры – самые принципиальные», — цитирует Алипа «Чемпионат».

Отметим, что за два тура до конца РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. Свой ближайший матч против «Ахмата» «сине-бело-голубые» проведут завтра. Начало — в 19:00 по московскому времени.