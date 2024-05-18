Заварзин: «Если Тюкавин сделает «Динамо» чемпионом, можно уже не сомневаться, кто лучший в РПЛ»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о том, кто станет лучшим игроком нынешнего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, если чемпионом станет «Динамо», то лучшим игроком лиги будет признан нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

«Нужно подождать конца сезона, чтобы сказать, кто лучший футболист РПЛ. Если Тюкавин сделает «Динамо» чемпионом, можно уже не сомневаться, кто лучший в РПЛ. К сожалению, «Динамо» часто теряет очки», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Динамо», набравшее 53 очка в 28 турах, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут сегодня, 18 мая, против «Крылья Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.