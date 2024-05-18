«Сочи» - «Краснодар»: Бубнов назвал победителя матча

В поединке 29-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграет против «Сочи». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. В дерби двух кубанских дружин шансов на победу больше у «быков». «Сочи» не будет играть в закрытый футбол, но играть с «Краснодаром» на встречных курсах чревато», - передает слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 18 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Сочи» с 23 баллами занимает последнее место в турнирной таблице, а «Краснодар» (50) располагается на третьей строчке.