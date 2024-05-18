Агент Васютина утверждает, что его клиент интересен зарубежным клубам

Александр Дубровин, агент вратаря петербургского «Зенита» Александра Васютина, поделился ожиданиями от будущего своего клиента. Напомним, в этом розыгрыше Российской премьер-лиги голкипер отыграл всего один матч.

«Мы находимся в активных разговорах, общаемся, но решение ещё не принято. Ведутся ли переговоры с «Зенитом»? Они предварительные, как со всеми игроками», – цитирует агента Vprognoze.

Ранее Васютин выступал в таких странах, как Швеция, Норвегия и Финляндия. 29-летний вратарь не получает стабильную игровую практику в составе «Зенита», поэтому рассматривает возможность покинуть команду в ближайшее межсезонье.