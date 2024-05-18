Лещук и Тюкавин - в стартовом составе «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

В матче 29-го тура чемпионата России московскому «Динамо» будут противостоять самарские «Крылья Советов». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на встречу.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Гарре, Шитов.

Матч «Динамо» - «Крылья Советов» начнется в 14:00 на стадионе «ВТБ Арена». После 28 туров «бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла.