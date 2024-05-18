Первак оценил шансы «Спартака» финишировать в топ-3 РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о шансах «красно-белых» занять призовые места по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. За два тура до конца «Спартак» идёт на пятом месте. Отставание от третьего «Краснодара» составляет четыре очка.

«Конец сезона? Еще есть время, можно побороться. Если все команды проиграют, кто впереди, то можно и в призы попасть», – приводит слова бывшего гендиректора «Спартака» Vprognoze.

Напомним, с нового сезона главным тренером «красно-белых» будет бывший футболист миланского «Интера» Деян Станкович.