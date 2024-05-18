Тороп рассказал о своём состоянии после травмы головы

Голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства. Игрок получил травму головы в ответном кубковом матче с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Ребята, всем привет. Со мной всё хорошо, всё отлично. Уже стою на ногах. Голова не кружится, всё пучком. Скоро буду как новенький», - заявил футболист в социальных сетях.

За первую команду «армейского» клуба Тороп выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 16 поединков за ЦСКА во всех турнирах и пропустил 13 мячей. В шести матчах Владислав сохранил ворота на замке.