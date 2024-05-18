Терёхин: «Рано говорить о чемпионстве «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном триумфе «бело-голубых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Надеюсь, что «Динамо» обыграет «Крылья», но говорить о чемпионстве рано. Потому что «Краснодар» и «Зенит» могут выиграть свои матчи. Будет хороший матч», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. За два тура до конца сезона «бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на два балла.