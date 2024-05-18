Вратарь ЦСКА Тороп рассказал об операции

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп, который перенес операцию после травмы в кубковом матче с петербургским «Зенитом», обратился к болельщикам посредством социальных сетей.

«Ребята, всем привет! Операция прошла успешно, чувствую себя отлично. Спасибо каждому за тёплые пожелания, а парням удачи в остальных матчах», - написал вратарь «армейского» коллектива.

В нынешнем сезоне Владислав сыграл 16 поединков за ЦСКА во всех турнирах. Голкипер пропустил 13 голов, а в шести матчах отстоял на ноль.

После 28 туров Премьер-лиги ЦСКА с 42 очками занимает шестое место в таблице.