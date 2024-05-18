В воскресенье, 19 мая, «Ахмат» в Грозном на одноимённой арене примет «Зенит» в рамках 29-го тура чемпионата России.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», вероятнее всего, эта игра на «Ахмат-Арене» станет прощальной для форварда грозненцев Мохамеда Конате. По нашей информации, футболист покинет команду и, вероятнее всего, Российскую премьер-лигу.

26-летний Конате стал игроком «Ахмата» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард сыграл 33 матча, в которых отметился 12 голами и результативной передачей. Контракт Конате с клубом истекает 30 июня этого года.