Кузьмичёв: «Динамо» может стать чемпионом за счёт атаки»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил перспективы «Динамо» в чемпионской гонке.

Напомним, за два тура до финиша РПЛ «бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Если не сейчас «Динамо» станет чемпионом, то когда? Проклятие, которое висит над командой, нужно рано или поздно снимать. Меня немного беспокоит оборона «бело-голубых», но за счёт группы атаки они могут стать чемпионами», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Также эксперт назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина лучшим игроком нынешнего сезона.

Свой ближайший матч динамовцы проведут сегодня, 18 мая, против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.