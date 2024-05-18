ЦСКА сообщил о состоянии здоровья вратаря Торопа

Пресс-служба московского ЦСКА выступила с заявлением по состоянию здоровья вратаря команды Владислава Торопа, получившего травму в недавнем кубковом матче с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция. Слава пробудет в больнице ещё 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждём его возвращения в строй!» - говорится в публикации «армейского» клуба в социальных сетях.

В текущем сезоне Тороп принял участие в 16 поединках московского коллектива, в которых пропустил 13 мячей. В шести встречах голкипер сохранил свои владения на замке.