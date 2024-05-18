Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА сообщил о состоянии здоровья вратаря Торопа

18 Мая 2024 • 12:00 Комментировать

Пресс-служба московского ЦСКА выступила с заявлением по состоянию здоровья вратаря команды Владислава Торопа, получившего травму в недавнем кубковом матче с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция. Слава пробудет в больнице ещё 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждём его возвращения в строй!» - говорится в публикации «армейского» клуба в социальных сетях.

В текущем сезоне Тороп принял участие в 16 поединках московского коллектива, в которых пропустил 13 мячей. В шести встречах голкипер сохранил свои владения на замке.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Тороп
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра» Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы Постекоглу повторил слова Моуринью и Конте в «Тоттенхэме» Гвардиола объяснил замену вратаря Эдерсона, которая разозлила футболиста Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.05.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.70 4.10 4.60
Видео
18.05.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.85 3.55 4.35
Видео
18.05.24 в 19:00
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
4.35 3.65 1.82
Видео
19.05.24 в 12:00
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2.26 3.40 3.15
Видео
19.05.24 в 14:15
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.79 3.65 4.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
13:41 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Динамо» — фаворит чемпионской гонки»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Оставшиеся две игры – самые принципиальные для «Зенита»
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:15 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Если Тюкавин сделает «Динамо» чемпионом, можно уже не сомневаться, кто лучший в РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Краснодар»: Бубнов назвал победителя матча
13:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Васютина утверждает, что его клиент интересен зарубежным клубам
12:59 · Россия. Премьер-лига
Лещук и Тюкавин - в стартовом составе «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Первак оценил шансы «Спартака» финишировать в топ-3 РПЛ
12:29 · Россия. Премьер-лига
Тороп рассказал о своём состоянии после травмы головы
12:16 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Рано говорить о чемпионстве «Динамо»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Тороп рассказал об операции
12:03 · Россия. Премьер-лига
Матч против «Зенита» станет прощальным для Конате эксклюзив
12:02 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Динамо» может стать чемпионом за счёт атаки»
12:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сообщил о состоянии здоровья вратаря Торопа
11:48 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «В матче с «Крыльями Советов» «Динамо» не побежит вперёд сломя голову»
Все новости
Рекомендуем