Деменко: «В матче с «Крыльями Советов» «Динамо» не побежит вперёд сломя голову»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле «Крылья Советов».

Напомним, за две игры до финиша сезона «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Я думаю, что «Динамо» будет играть спокойно в свой футбол, размеренно ждать и не побежит вперёд сломя голову. Однозначно, те козыри, которые у «Динамо» есть, команда обязательно использует», — цитирует Деменко «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 18 мая. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.