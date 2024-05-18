Малафеев считает, что у «Зенита» есть шансы стать чемпионом

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах «сине-бело-голубых» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Борьба не окончена. У «Зенита» есть шансы исправить ситуацию и завершить сезон на мажорной ноте. В следующем сезоне «Зенит» сделает выводы из ошибок этого года и вернется еще сильнее», - передает слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла. В ближайшем матче команда Сергея Семака встретится с грозненским «Ахматом» на выезде.