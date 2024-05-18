Дьяков: «Динамо» наберёт максимум одно очко в матче с «Крыльями Советов»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказал мнение о предстоящем матче между «бело-голубыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Для «Динамо» будет тяжёлый матч. Мне кажется, «Динамо» в этом туре не выиграет чемпионство. Я могу ошибаться, но есть чуйка, что «Динамо» наберёт максимум одно очко», - передает слова Дьякова «Чемпионат».

Матч «Динамо» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. За два тура до конца сезона «бело-голубые» с 2-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице РПЛ.