Мор: «Балтика» заслужила своей игрой не проиграть «Ростову»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Ростовом».

По мнению эксперта, команда из Калининграда заслужила своей смелой игрой набрать в предстоящей встрече очки.

«Команда заслужила своей игрой не проиграть, она сейчас на ходу, на мотивации, а «Ростов» просто доигрывает сезон», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится завтра, 19 мая, на домашней арене южан. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что за два тура до финиша РПЛ команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. От 14-го «Оренбурга», находящегося в зоне стыковых матчей, калининградцы отстают на три очка.