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Мор: «Балтика» заслужила своей игрой не проиграть «Ростову»

18 Мая 2024 • 11:32 Комментировать
Ростов
...
Балтика
1 2.25 X 3.65 2 3.20
19.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Ростовом».

По мнению эксперта, команда из Калининграда заслужила своей смелой игрой набрать в предстоящей встрече очки.

«Команда заслужила своей игрой не проиграть, она сейчас на ходу, на мотивации, а «Ростов» просто доигрывает сезон», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится завтра, 19 мая, на домашней арене южан. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.  

Отметим, что за два тура до финиша РПЛ команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. От 14-го «Оренбурга», находящегося в зоне стыковых матчей, калининградцы отстают на три очка.

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