Титов назвал легенду «Спартака», который может возглавить команду

Экс-футболист, а ныне эксперт Егор Титов высказался о возможном назначении бывшего одноклубника Андрея Тихонова на пост главного тренера московского «Спартака».
«А почему бы и нет? Он ментально готов к этому, и морально, я уверен. И самое главное: болельщики его любят. И готовы ждать, однозначно», - передает слова Титова «Чемпионат».
Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является Владимир Слишкович. Со следующего сезона руководить командой будет Деян Станкович.
После 28 туров чемпионата страны «Спартак» в 46 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.
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