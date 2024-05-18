Игрок «Зенита» Мостовой: «В Грозном будет сложный матч»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура против «Ахмата».

«У нас все матчи сложные, тем более что сейчас концовка сезона — каждая игра на вес золота. Все знают, как тяжело играть в Грозном, поэтому, конечно, будет очень сложный матч», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится завтра, 19 мая, в Грозном. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что прямо сейчас «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.