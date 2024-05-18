Титов: «Если «Зенит» не станет чемпионом, это будет сенсация»

«Если «Зенит» не обыгрывает «Ахмат», а «Динамо» побеждает «Крылья» - уже всё. Да, «Краснодар» теоретически ещё может. Но уже чемпион не «Зенит» - это будет сенсация», - передает слова эксперта «Чемпионат».