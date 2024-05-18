Титов: «Если «Зенит» не станет чемпионом, это будет сенсация»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Егор Титов высказал мнение о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Если «Зенит» не обыгрывает «Ахмат», а «Динамо» побеждает «Крылья» - уже всё. Да, «Краснодар» теоретически ещё может. Но уже чемпион не «Зенит» - это будет сенсация», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что после 28 туров чемпионата России «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Динамо» на два балла. Топ-3 замыкает «Краснодар», на счету которого 50 очков.
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