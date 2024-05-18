Агент Медведева высказался о будущем вратаря в «Ростове»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, высказался о будущем своей клиента, чей контракт с клубом рассчитан до лета нынешнего года.

Напомним, ранее тренер вратарей южан Виталий Кафанов сообщил, что «Ростов» продлит соглашение с 29-летним футболистом.

«Не думаем сейчас об этом, осталось два матча. Потом уже будем принимать какие-то решения», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Кроме того, агент отметил, что даже если Медведев покинет «Ростов», без клуба он не останется, так как является востребованным голкипером в России.

В текущем сезоне Медведев провёл за «Ростов» 16 матчей, в которых пропустил 20 голов и в трёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.