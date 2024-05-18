Генич предложил ставку на матч «Динамо» - «Крылья Советов»

«Динамовцы каждый матч начинают очень активно, агрессивно, нагло. Думаю, эта игра не должна стать исключением. В первом тайме должны быть голы. Взял бы «тотал 1-го тайма больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».