Генич предложил ставку на матч «Динамо» - «Крылья Советов»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» - «Крылья Советов».
«Динамовцы каждый матч начинают очень активно, агрессивно, нагло. Думаю, эта игра не должна стать исключением. В первом тайме должны быть голы. Взял бы «тотал 1-го тайма больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».
«Динамо» примет «Крылья Советов» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 18 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева являются лидерами Премьер-лиги, а гости занимают восьмую строчку.
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