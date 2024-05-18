Титов сделал ставку на матч «Динамо» - «Крылья Советов»

Футбольный эксперт Егор Титов высказал мнение по поединку 29-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

«У динамовцев эмоций сейчас хоть отбавляй. Команда заряжена. Она из тура в тур демонстрирует характер, вырывает победы. Думаю, в этой встрече динамовцы не спасуют. Ставлю на «Динамо» с форой (-1)», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 18 мая, на стадионе «ВТБ Арена». Начало запланировано в 14:00 по московскому времени. За два тура до завершения сезона «бело-голубые» лидируют в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла.