Агент Конате: «Мохамеда всё устраивает в «Ахмате», но в любой команде должно быть движение»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Агент отказался обсуждать будущее Конате, отметив при этом, что 26-летнего футболиста многое устраивает в грозненском клубе, однако должно быть движение.

«В «Ахмате» всё супер, и многое Конате устраивает. Но в любой команде должно быть движение. У «Зенита» определённый спад, потому что футболисты пять раз выиграли чемпионат, а нужна мотивация, определённые цели», — цитирует Конате «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.