Титов рассказал, в чём главная беда «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Егор Титов рассказал, чего не хватает в игре «красно-белых».

«Самая главная беда «Спартака» - нет креативности. «Красно-белые» всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

После 28 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Владимира Слишковича на своем поле примут казанский «Рубин». Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 19 мая. Начало запланировано в 14:15 по местному времени.