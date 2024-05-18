А агентстве Козлова рассказали об интересе к игроку «Балтики» со стороны зарубежных клубов

В агентстве полузащитника «Балтики» Данилы Козлова рассказали об интересе к 19-летнему футболисту со стороны зарубежных клубов.

«Интерес от ряда зарубежных клубов к Даниле Козлову действительно есть. Но что-то более конкретное сейчас говорить не готовы», — сказали в агентстве в комментарии для «Чемпионата».

В текущем сезоне Козлов провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 300 тысяч евро.

Отметим, что за два тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.